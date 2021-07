Venerdì 21 giugno, alle 21, presso l'Arena alle Grazie (ingresso 5 euro), tornerà in scena "La Cungarelle", compagnia teatrale dialettale vastese. Sarà portata in scena la commedia "Quàsse è", scritta e diretta da Francesco Paolo Sorgente. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della lingua dialettale e del divertimento. Alla vigilia della "prima" abbiamo incontrato regista e alcuni attori, che ci hanno spiegato com'è nato questo spettacolo e come si sono preparati durante i mesi scorsi.

Servizio di Giuseppe Ritucci - Riprese e montaggio di Eduardo D'Addario