Continua a cedere il tratto nord di lungomare Cordella. Ulteriori sgretolamenti della passerella in cemento armato stanno interessando nelle ultime settimane l'area non transennata. Cemento che si rompe a vista d'occhio e armatura in ferro scoperta costituiscono un nuovo problema di sicurezza quando la stagione balneare è già iniziata.

Senza contare che la barriera ormai è stata danneggiata e in parte rimossa, rendendo possibile a tutti l'accesso anche nella zona interdetta.