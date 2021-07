Nei giorni di permanenza a Vasto non sono certamente passati inosservati i quasi 50 motociclisti del Belgio in sella alle rombanti Harley Davidson. Provenienti da Roma, dove c'è stato il grande raduno per i 110 anni della casa motociclistica, sono giunti a Vasto, guidati da Nicola Bevilacqua, rivenditore di origini vastesi delle storiche moto.

Ieri sera per loro appuntamento in via Adriatica, dove sono arrivati a bordo dei loro bolidi e li hanno posteggiati davanti all'arco di San Pietro. Ad accoglierli il sindaco Lapenna e il vicesindaco Sputore, prima di un brindisi con i vini di alcune cantine del territorio e l'assaggio di pane e olio.

Tante persone, saputo della presenza delle moto, ne hanno approfittato per ammirarle da vicino. I motociclisti belgi non hanno perso occasione per ammirare e fotografare questo caratteristico scorcio della città. In tanti hanno scattato foto al golfo lunato che dall'alto si può osservare in tutto il suo splendore. Sono arrivati anche due Harleisti di Scerni, per una sorta di gemellaggio con gli amici stranieri. Dopo una serata insieme, alla Grotta del Saraceno, oggi ripartiranno per il loro viaggio verso il Belgio.