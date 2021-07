Portafogli, cellulari e, in alcuni casi, anche le borse con dentro le chiavi di casa e dell'automobile. I ladri fanno razzia sotto gli ombrelloni della spiaggia di Vasto Marina. E ai bagnanti, al ritorno da una passeggiata o da un bagno rinfrescante, tocca la doccia fredda. I primi giorni di caldo, che invogliano chi può ad andare al mare dopo un mese di maggio e una prima decade di giugno tutt'altro che soleggiati, portano sull'arenile anche i malviventi.

Tre furti avvenuti tra lo scorso week-end e l'inizio di questa settimana vengono segnalati a ZonaLocale.it. Le vittime sono due vastesi e un turista proveniente da Campobasso. Sono i tratti di spiaggia libera quelli più a rischio. E gli ultimi episodi pongono un problema di sorveglianza, non solo notturna ma anche diurna, dell'arenile.

Sullo spicchio di spiaggia che si affaccia verso il Monumento alla Bagnante avevano piantato domenica scorsa il loro ombrellone D.D., 27 anni, e due suoi amici, tutti e tre provenienti dal capoluogo molisano. "Vasto è bellissima, ci piace molto. Per questo, quando possiamo, veniamo a trascorrere qualche giornata di mare a Vasto Marina o nella riserva naturale di Punta Aderci", racconta il ragazzo. "Stavolta, però, siamo rimasti senza soldi. Siamo andati a fare una passeggiata e poi, senza tornare sotto l'ombrellone, siamo entrati in acqua per fare un bagno. A me e a un mio amico sono stati rubati anche i cellulari, mentre l'altro si è salvato perché lo aveva dimenticato in macchina".

Altri due episodi analoghi a danno di altrettanti vastesi, sono stati segnalati su un altro tratto di spiaggia libera, nell'area delle Dune di Vasto Marina. Lì, oltre ai soldi, è sparita anche una borsa.