"Storie a confronto - Sicuri nei cieli". Questo il titolo dell'incontro che si terrà questa sera, mercoledì 19 giugno, alle 18, presso il Blue Moon Bar, in corso Nuova Italia, inserito nel programma del 1° Air Show del Vastese. Verranno presentati i libri scritti da due vastesi, "La morte che viene dal cielo", di Lino Spadaccini e "Vivere tra le nuvole", di Massimo Russi. Gli autori ne discuteranno con Luigi Ciancaglini, presidente dell'Associazione Volo Vasto e Dario Da Roit, organizzatore dell'Air Show. A moderare l'incontro sarà il giornalista di ZonaLocale.it Giuseppe Ritucci. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con il Consorzio Vasto in Centro.

"La morte che viene dal cielo" - di Lino Spadaccini E' il racconto, attraverso un'accurata ricostruzione storica, dell'episodio che sconvolse la città di Vasto l'11 maggio del 1951, quando un aereo militare, pilotato dal vastese Francesco Della Guardia, cadde su quartiere San Michele provocando morti e feriti.

"Vivere tra le nuvole" - di Massimo Russi L'autore è stato per molti anni pilota di linea e comandante a bordo dei Boing 747 300-400. Il suo è un racconto da un punto di vista "diretto" sulle dinamiche che stanno dietro ad ogni volo di linea. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza in volo.