Come preannunciato nell'incontro di sabato scorso presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, l'ASD Vastese Calcio 1902, comunica che sono in vendita gli abbonamenti relativi al campionato di Eccellenza 2013-2014. Parte dunque ufficialmente la campagna abbonamenti.

Le tessere per assistere alle partite casalinghe del prossimo campionato di Eccellenza sono in vendita al momento presso gli uffici di Media Edil in via Tobruk, Bar Histoniense e Magis in via Ciccarone.

I prezzi sono gli stessi della scorsa stagione: 50 euro per la curva e 100 euro per la tribuna. Per over 65, under 14 e donne l'ingresso è gratuito.