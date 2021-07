Al debutto della nuova stagione, la tredicesima, manca meno di una settimana e al Baja Village di Punta Penna tutto è pronto per il taglio del nastro. La discoteca si sta preparando per la prima serata della bella stagione e ad una estate che riserverà sorprese, ospiti esclusivi e un' accurata selezione all'ingresso con tante novità. Per la prima volta al Baja ci sarà un concerto in grande stile. Arriverà infatti il 10 agosto per i giovani di tutta Italia il bravissimo cantante "Nesli". L'effetto curiosità ha sempre il suo fascino, l'unica anticipazione è che divertimento e glamour saranno il leit motiv della stagione 2013. Nello storico locale di Vasto, in questi anni sono passati volti noti del piccolo e grande schermo e del panorama musicale italiano con Dj che hanno infiammato le notti nei locali di grido di mezza Europa e sarà così anche nelle prossime settimane.

Baja si è confermata nel tempo una delle mete più gettonate dai giovani di tutto l'Abruzzo e del centro Italia che si sono ritrovati nei fine settimana per divertirsi fino all'alba nella discoteca alle porte di Vasto, immersa in un ampio parco, vicino alla riserva naturale di Punta Aderci e all'incantevole spiaggia di Punta Penna, una tra le dieci più belle d'Italia.

Gli affezionati sanno già che il debutto, il 22 giugno, sarà in grande stile.

Al Baja le parole d'ordine sono sempre state divertimento e sicurezza, binomio inscindibile anche per l'estate 2013. Verranno riproposte campagne informative in collaborazione con la "Croce Rossa Italiana di Vasto" sugli effetti della velocità e dell'abuso di droghe e alcool, perchè chi sceglie Baja non deve correre rischi. I titolari infatti hanno incrementato i "servizi navetta". Saranno molti di più i "Baja Bus" che partiranno addirittura da Pescara e da Termoli per accompagnare i giovani nel meraviglioso locale di Punta Penna in tutta sicurezza.

I numeri ci sono tutti, l'estate può quindi cominciare al Baja Village di Vasto. Appuntamento sabato prossimo con il "party di apertura".

Baja Village: 389/4433008 - 389/1910111 - 0873/801934

www.bajavillage.com