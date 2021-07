"Gradiremmo che fosse fatta pulizia in questa zona perchè alcune situazioni che vediamo quotidianamente non sono più tollerabili", chiedono degli interventi di manutenzione da parte del Comune alcuni residenti a sud della circonvallazione Histoniense, nei pressi di via delle Magnolie e viale Perth.

"A parte l'erba alta e la sporcizia, che rendono impraticabile quel tratto di marciapiede, c'è un odore nauseabondo e anche un guard rail sommerso dalle sterpaglie, si fa fatica a vederlo - proseguono i residenti - ma è lì, e impedisce non solo di attraversare la strada, ma anche di prendere l'autobus, per chi non se ne fosse accorto c'è anche una fermata dei mezzi. Qualcuno scavalca, qualcuno aspetta dall'altra parte, sulla strada. Non c'è nemmeno una pensilina, figuratevi il disagio".

"Oltre a chiedere la pulizia dei marciapiedi della zona, dove sarebbe necessario avere anche qualche albero, visto che dall'altro lato sono presenti, vorremmo che quel guard rail fosse rimosso. E' lì da circa 15 anni, un tempo forse aveva un senso, oggi non ne capiamo l'utilità, è solo un fastidio".