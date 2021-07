Con l’inizio della stagione balneare la Guardia costiera di Vasto ha avviato una intensa attività di controllo e vigilanza per il rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare nonché per garantire un continuo ed efficace servizio di salvaguardia della vita umana in mare.

A seguito dei controlli a tappeto lungo la filiera della pesca, per favorire la prevenzione di comportamenti illeciti a tutela delle risorse ittiche e dei consumatori, nella mattinata odierna sono stati sequestrati circa 500 metri di reti ad un pescatore di frodo il quale sprovvisto di licenza utilizzava attrezzi non consentiti per la cattura e successiva commercializzazione del prodotto ittico. Sono state altresì sequestrate 12 nasse mal segnalate e posizionate in zone pericolose per la balneazione.

(Ufficio circondariale marittimo di Vasto)