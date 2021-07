Il 1° Air Show del Vastese, che il 22 e 23 vivrà le sue giornate clou, è entrato nel vivo. Questa mattina verranno inaugurate le due esposizioni di aeromodelli, presso il Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo e a Palazzo d'Avalos, a Vasto.

Sono gli stessi modelli che domenica hanno sfrecciato nel cielo sul Campo Volo di Vasto. Piccoli capolavori della tecnica che non hanno nulla da invidiare agli arei "normali", se non le dimensioni. In tanti, per tutta la giornata, hanno ammirato le evoluzioni nel cielo dei modelli che riproducevano i più celebri aerei ed elicotteri dell'aviazione mondiale.

Ed ora, dopo averli visti volteggiare nel cielo, sarà possibile ammirarli da vicino ed apprezzarne la precisione nella costruzione da parte del nutrito gruppo di aeromodellisti vastesi. Nelle foto di Ludovica Meo il racconto delle fasi di preparazione e volo della 1° Giornata aeromodellistica vastese.

