Il giorno 16 giugno 2013, presso l’Hotel Acquario, si è svolta la Charter del Lions Club Vasto New Century. Tale occasione ha festeggiato il sesto anno di vita del club che, proprio per sottolineare l’importanza della ricorrenza, ha voluto unire anche la cerimonia del passaggio della campana. Paolo Affaldani, presidente dell’anno sociale appena trascorso, ha passato le consegne al nuovo consiglio direttivo che sarà presieduto, per il 2013-2014, da Giandomenico Bassi.

Il nuovo presidente si avvarrà della collaborazione di Annapaola Sabatini come vicepresidente, Paolo Affaldani presidente comitato soci (membri comitato soci Tommaso Boschetti e Luciano Tilli), Gianfranco Racciatti segretario, Tiberio Perrucci tesoriere, Michele Celenza cerimoniere, Leonardo Scarponi censore, Rosanna Di Toro addetto stampa.

La serata, a cui hanno partecipato anche il Governatore Distrettuale Giuseppe Rossi, il primo Vice Governatore eletto Raffaele Di Vito, il Presidente di Circoscrizione Michele Spadaccini ed il Presidente della zona A Tommaso Dragani, è stata valorizzata senz’altro dall’ingresso nel club di cinque nuovi soci: Annalisa Bolognese, Lidia D’Ercole, Luca De Carolis, Guido Giangiacomo, Piero Sisti ai quali tutti noi del New Century facciamo i migliori auguri di benvenuti.