E' stata selezionata tra i semifinalisti del Premio Lunezia la giovane cantautrice vastese Martina Valentini. Il 27 giugno sarà al "Circolo Cracciolo" di Roma, dove si esibirà dal vivo davanti ai componenti della commissione chiamati a selezionare gli artisti che saranno in gara nelle fasi finali, dal 19 al 21 luglio a Marina di Carrara.

Il Premio Lunezia viene assegnato alle canzoni in gara secondo il criterio del valore letterario dei testi. Nato nel 1996, ha visto tra i vincitori tanti cantautori della musica italiana. Il suo patron, Stefano De Martino, così spiega il criterio di selezione: "Per qualunque genere di canzone riteniamo che l’analisi musical-letteraria sia il metodo più giusto e assoluto per decretare la qualità delle canzoni italiane. Lunezia pone attenzione alle canzoni che avranno merito di entrare nell’Antologia della musical-letteratura. Con questo parametro di valutazione nascerà una Guida alle canzoni più belle secondo gli studi dei nostri esperti : un universo di capolavori che spazierà fra generi e autori di fantastica differenza".

Martina Valentini presenterà a Roma la sua canzone "Frida". Per la giovane cantautrice è l'occasione di confrontarsi con tanti altri artisti provenienti da tutta la penisola e di porre i suoi testi al vaglio di una commissione di grandi esperti letterari.