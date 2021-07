Il Super Eight Beach Soccer Tournament 2013 prenderà il via venerdì 28 Giugno dalla spiaggia di Vasto Marina in Viale Duca degli Abruzzi per una tre giorni di sport, spettacoli e divertimento.

Il prestigioso torneo calcistico, promosso dalla Vastese Calcio 1902 e dalla WEM – World Event Management, animerà la spiaggia della Città del Vasto sino a Domenica 30 Giugno offrendo uno spettacolo unico, libero e gratuito ai numerosi turisti e balneatori presenti sull’arenile.

La manifestazione, che per il secondo anno consecutivo fa tappa sulla spiaggia di Vasto Marina, gode del patrocinio della Regione Abruzzo, dell’Assessorato regionale allo Sport e al Turismo, della Provincia di Chieti e del Comune della Città del Vasto. Un evento – quello del Super Eight Beach Soccer Tournament 2013 – capace di attirare nel territorio vastese numerosi appassionati di questa disciplina oltre che animare, per un intero fine settimana, la spiaggia e le giornate di vacanza dei numerosi turisti e residenti del territorio vastese.

Il torneo – articolato in un girone unico di otto squadre – vedrà la partecipazione delle seguenti rappresentative: Bari beach soccer, Cavalieri del mare, Inter beach soccer, Lazio beach soccer, Prato beach soccer, Ravenna beach soccer, Roma beach soccer, Venezia beach soccer.

Giorgio Di Domenico – Presidente della Vastese Calcio 1902 – si dice fortemente soddisfatto di aver portato la prima tappa del Super Eight Beach Soccer Tournament 2013 a Vasto Marina e di aver inserito la Vastese Calcio nel Comitato Organizzatore del Super Eight, infatti, la diffusione della cultura dello sport e dei valori ad esso legati sono di fondamentale importanza per la crescita dei giovani, inoltre, con il beach soccer la società calcistica cittadina potrà sviluppare un ulteriore settore in cui poter coinvolgere – ai livelli più importanti – i numerosi giovani del territorio appassionati della disciplina.

Per maggiori informazioni sull’evento potete consultare il sito internet www.super8beachsoccer.com