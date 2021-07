Sarà una settimana decisiva quella vissuta dai tennisti del Circolo Tennis Vasto "A.Boselli", in vista della sfida di Carsoli che potrebbe valere la promozione in serie D1. La compagine vastese lo scorso anno ha mancato di un soffio la promozione dalla serie D2, perdendo la sfida decisiva in casa del Sulmona. Ma la formazione del presidente Luca Russo quest'anno ci sta riprovando di nuovo e i risultati stanno ripagando. Con la vittoria per 4-0 contro il Tennis Chieti, presso i campi in terra rossa del Parco Muro delle Lame, il Circolo "Boselli" si è portato al comando della classifica della D2 regionale, dopo aver battuto Francavilla (4-0) e Pescara (3-1) ed aver pareggiato ad Avezzano (2-2).

La squadra del Circolo Tennis Vasto è formata dal capitano Antonio Portafoglio, Antonio Dorindo Gabriele, Ilario Corbo, Emilio Meo, Giuseppe Celenza e Peppe Spatocco. "Domenica prossima andremo a giocarcela a Carsoli - spiega Gabriele-, contro il CT Le Sequoie. Sarà una sfida difficile ma siamo fiduciosi e pronti a giocarcela fino all'ultimo punto, sperando di portare a casa una vittoria". Oltre all'attività agonistica la prossima settimana i campi del Circolo Tennis saranno lo scenario del trofeo Kinder, importante manifestazione giovanile.