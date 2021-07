"Per aprire uno spazio di riflessione ci sono i luoghi adatti". E' il laconico commento di Antonio Del Casale, segretario del Partito democratico di Vasto, alle dichiarazioni di Nicolangelo D'Adamo, che si è dimesso da presidente locale del Pd e ha criticato la segreteria, a suo dire troppo allineata alle posizioni dei vertici regionali e nazionali del partito.

Secondo Del Casale, "non si possono lasciare questioni così importanti alla turbina della stampa. Per aprire uno spazio di riflessione su certi temi ci sono i luoghi adatti: sono le assemblee e i direttivi del Pd. Nutro massimo rispetto nei confronti del professor Nicolangelo D'Adamo, che è stato mio preside alle scuole superiori, ma credo che in una famiglia si debba cercare di comprendersi a vicenda. Le riflessioni di D'Adamo e Molino verranno trattate nelle sedi opportune".