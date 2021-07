Tappa a Palazzo D'Avalos per i 45 motociclisti in sella alle Harley-Davidson provenienti dal Belgio. Ieri sera le fantastiche moto, sogno di tutti gli appassionati, si sono ritrovate in piazza Pudente per salutare Vasto, dopo aver trascorso un pomeriggio in giro per la città.

Partite da Mons e dirette al raduno di Roma, dopo aver raggiunto domenica la capitale le moto si sono avviate ieri mattina alla volta di Vasto su iniziativa di un emigrante vastese, Nicola Bevilacqua.

Questa sera gli Harleisti saranno in via Adriatica, parcheggeranno le loro moto sulla passeggiata panoramica e poi si intratterranno con una degustazione di prodotti tipici del territorio offerti da alcune aziende. Per i patiti delle moto sarà l'occasione per poter ammirare da vicino le Harley Davidson.