Air Show, gli organizzatori:

"L’amministrazione comunale di Vasto si è impegnata sin dall’inizio per sostenere la manifestazione in programma per il prossimo 22 e 23 giugno. In particolare il Comune di Vasto oltre ad aver messo a disposizione i propri servizi tecnici e la polizia municipale ha assicurato un contributo economico di 10mila euro a parziale copertura delle spese organizzative". Lo affermano in un comunicato stampa congiunto l'Aeroclub di Ancona e Assoeventi, organizzatori dell'Air Show del Vastese, rispondendo alle polemiche sollevate ieri da Massimo Desiati, consigliere comunale di Progetto per Vasto.

"La manifestazione richiamerà nel territorio ed in particolare a Vasto un grandissimo numero di visitatori desiderosi di ammirare dal vivo l’esibizione delle diverse pattuglie acrobatiche ed in particolare le mitiche Frecce Tricolori.

Per far fronte nel migliore dei modi a tutte le esigenze di sicurezza il Comune di Vasto sta interagendo fattivamente con la Questura e le forze dell’ordine per assicurare un ordinato svolgimento della manifestazione".

"In qualità di organizzatori dell’evento Air Show del Vastese precisiamo quanto segue al fine di scongiurare un inutile malinteso lesivo degli interessi dell’intero territorio interessato.

L’evento in programma, culminante con l’esibizione della PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale), contempla una serie di appuntamenti e la Notte Tricolore, non confermata come è noto per motivi di ordine pubblico, sarebbe stato solo uno dei fattori di successo dell’intera manifestazione che conserva inalterato tutto il suo fascino. Cresce l’attesa della manifestazione con un numero stimato di presenze, di 70-80 mila persone desiderose di ammirare gli spettacoli acrobatici e le Frecce Tricolori.

Il comitato organizzativo composto dall’AeroClub di Ancona, Assoeventi, le amministrazioni di Vasto, San Salvo e Cupello, Volo Vasto e il consorzio Vasto in Centro, continua in questi giorni ad operare con professionalità e sinergia, preparando con trepidazione i giorni clou della manifestazione, rammentando che questo genere di evento rappresenta un’opportunità preziosa per il nostro territorio e la sua economia duramente compromessa dalla perdurante crisi".