Peppe Soria in evidenza nella tappa dell'Euro Beach Soccer League che si è svolta nel fine settimana a Terracina. L'attaccante vastese, impegnato con la maglia della Nazionale Italiana, nelle qualificazioni all'Europeo che si giocherà in Spagna dall'8 all'11 agosto, ha dato il suo contributo alla causa azzurra con 2 reti in 3 partite.

Nella prima gara di venerdì contro la Romania l'Italia ha avuto la meglio 4-2, portando a casa i tre punti. Sabato contro l'Olanda Soria ha segnato, ma la squadra ha perso 5-4. Nell'ultima gara di domenica superata 4-2 l'Ucraina con un'altra rete del vastese che ha prima sfiorato la traversa e poi sbloccato il risultato, disputando una grande partita. Gli azzurri sono al primo posto della classifica con 6 punti insieme all'Olanda. Un bilancio positivo considerando il valore delle avversarie che è di tutto rispetto.

Il prossimo impegno per la nostra nazionale è in programma dal 19 al 21 luglio in Olanda, contro i padroni casa, la Bielorussia e la Polonia. Alle qualificazioni per l'Europeo del beach soccer partecipano 24 squadre, alla fase finale si qualificano le prime 8 al termine di 5 tappe.