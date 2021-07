"Il Circolo di Vasto del Partito della Rifondazione Comunista, comunica le dimissioni da segretario del compagno Fabio Smargiassi e la nomina a segretaria di Maria Perrone Capano". Lo annuncia un comunicato del circolo Sante Petrocelli.



"A Fabio Smargiassi va il ringraziamento di tutto il circolo, per la sua attività politica fin qui svolta con passione nel ruolo di segretario. Importante è stato il suo lavoro per l'attività politica del circolo di Vasto in qualità di segretario, che purtroppo ha dovuto lasciare per motivi personali, escludendo ogni tipo di motivazione politica. Sappiamo quindi che non mancherà il suo contributo militante.



La nuova segretaria, eletta dal direttivo nel corso dell'assemblea di circolo tenutasi lo scorso venerdì 14 giugno, è la compagna Maria Perrone Capano, che saprà certamente farsi carico del ruolo assegnatole".