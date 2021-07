E' stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Due autovetture sono andate in fiamme a San Salvo. Nella zona industriale, nei pressi dello stabilimento Pilkington, a fuoco è andata una Fiat Marea SW. Poi, una seconda chiamata d'allarme è arrivata da San Salvo Marina, dove una Smart forfour era in fiamme.

I Vigili del fuoco hanno spento ambedue gli incendi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vasto. "La Smart ha preso fuoco per un problema all'impianto elettrico - spiega il capitano dei carabinieri Giancarlo Vitiello -. Il proprietario ha riferito che già in passato aveva avuto problemi all'impianto elettrico". La vettura è di proprietà di un uomo molisano, che ha la casa a San Salvo marina. Diverso il caso della Fiat Marea nella zona industriale. "Il fuoco è stato appiccato volontariamente - commenta il capitano-. Ci risulta che l'auto fosse abbandonata in quel punto da diverso tempo".