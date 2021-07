I cospicui tagli operati dal governo nazionale agli enti locali non hanno impedito al Comune di San Salvo di mettere al primo punto della propria azione amministrativa l’attenzione alle famiglie e ai problemi che si trovano ad affrontare ogni giorno.

“Nonostante la riduzione delle rimesse statali la Giunta municipale di San Salvo – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – ha adottato nella seduta di venerdì scorso un importante provvedimento per le rette relative ai servizi comunali all’infanzia. Un modo concreto di essere al fianco delle famiglie, in particolare di quelle che hanno meno possibilità e che soffrono a far quadrare i conti a fine mese”.

Per gli asili nido, micronido e sezione primavera, che permettono di accogliere i bambini nella fascia compresa tra 3 e 36 mesi, la tariffa base mensile verrà ridotta di 20 euro passando da 130 a 110 euro per coloro che utilizzeranno la fascia oraria dalle 7.15 alle 14.30 e da 150 a 130 euro per la fascia dalle 7.15 alle 17.30, per chi volesse usufruire anche del sabato dalle 7.15 alle 12.30 il costo aggiuntivo è di 10 euro.

Sono state riconfermate le agevolazioni della retta: riduzione del 30 per cento per le famiglie con reddito da 0 a 3.500 euro; del 15 per cento dal secondo figlio e successivi alle famiglie con più bambini che frequentano i nidi d’infanzia; del 40 per cento del primo mese e del 20 del secondo in caso di malattia del bambino certificata dal medico curante.

Per ogni informazione è a disposizione l’ufficio del servizio Politiche sociali del Comune di San Salvo dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18 (tel. 0873.340230/340231)