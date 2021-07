Giovedì 20 giugno, alle ore 10,30 presso la Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, i club Lions di Casoli, Lanciano, Ortona, San Salvo, Vasto Host, Vasto New Century e Vasto Adriatica Vittoria Colonna, in accordo con l’Amministrazione Comunale e con la Cooperativa Zoe, che ha rilevato l’appalto per la fruizione dei tesori della Casa Marchesale, e con la consulenza della prof.ssa Margherita Bruno, del prof. Valerio Del Ruscio e delle alunne del Liceo Scientifico di Lanciano presenteranno il secondo convegno del Museo del Costume.