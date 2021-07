Nei giorni 14 e 15 la delegazione Anci Abruzzo, composta da Alessia De Paulis (Teramo), Annalisa Palozzo (Cepagatti), Antonio Del Casale (Vasto), Cristiano Barbacane (Cepagatti), Domenico Giangiordano (Roccascalegna), Emanuele Pavone (Montebello di Bertona), Enrico Masci (Acciano), Erika Iacobucci (Scontrone), Gabriella Sette (Pizzoli), Gianni Cordisco (Lentella), Giovanni Paolo Rosato (Taranta Peligna), Giusi Giovannini (Valle Castellana), Paolo Monacelli (Alfedena), Roberta Pacifico (Barisciano), Stefano Carota (Cappelle sul Tavo), ha partecipato alla V Assemblea Anci Giovani “Italia al futuro” tenutasi quest’anno a Mirandola (MO), paese epicentro del terremoto che più di un anno fa ha scosso l’Emilia intera.

Interessanti gli argomenti del dibattito incentrato sul tema: “Cambiare Paese o cambiare il Paese?” che ha permesso il confronto tra i giovani amministratori under 35 provenienti da tutta Italia e rafforzato il legame tra la nostra e la Regione Emilia Romagna in prospettiva di una futura iniziativa nazionale sul nostro territorio. Molto sentito l’intervento del Ministro Josefa Idem che mira all’attuazione di progetti ad hoc per le nuove generazioni partendo da un’attenta analisi delle condizioni economiche-sociali-culturali dei giovani d’oggi.

