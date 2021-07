E' scattato il conto alla rovescia in città e nel territorio per il grande appuntamento con il 1° Air Show del Vastese, che culminerà con l'esibizione delle Frecce Tricolori sul Golfo di Vasto. La macchina organizzativa, guidata da AeroClub Ancona insieme ad Asso Eventi, le amministrazioni comunali di Vasto, San Salvo e Cupello, Volo Vasto, consorzio Vasto in Centro ed altre associazioni, sta ultimando i preparativi.

In attesa di vedere i bolidi del cielo sfrecciare in una sorta di arena naturale, il pilota dell'associazione Volo Vasto Roberto Bruno, ha effettuato un volo di ricognizione sullo spazio areo interessato dall'evento.

"Tenevo molto a questa ricognizione aerea - spiega Bruno -per immortalare e far osservare con un po' più di attenzione lo scenario e l’arena marittima dove la mitica Pattuglia Acrobatica Nazionale solcherà il cielo e il mare di Vasto con i suoi n. 10 MB339 disegnando traiettorie inimmaginabili e magnifiche fino a toccare i 600km/h.



Come pilota di VoloVasto è difficile riuscire a descrivere a parole il grande entusiasmo e la piena gioia, sia personale che di tutti gli amici di Volo Vasto, per un evento aeronautico di livello massimo e in casa propria. Noi di VoloVasto del Campo Volo Gabriele D'Annunzio in località Incoronata, vivendo appieno il volo attraverso il pilotaggio, siamo ben coscienti dell’elevata importanza di una tale esibizione aerea dove l’aerodinamica, le tecnologie aeronautiche, la meccanica del volo e tutti gli studi aeronautici connessi ben si fondono con il più importante aspetto del pilotaggio, in questo caso quello acrobatico, che è quello del fattore umano, la persona, il pilota. E i piloti delle Frecce Tricolori sono fra i migliori al Mondo!



E’ molto significativa la sequenza fotografica in cui ben si palesa lo scenario di esibizione dei mezzi aerei come se il Golfo di Vasto sia una naturale arena per lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale . Nella prima parte della ricognizione aerea era a bordo anche Dario Da Roit , organizzatore per Vasto e per l’Aero Club di Ancona dell’Air Show, il quale ha preso visione dal punto di vista tecnico e logistico di tutte le aree interessate dal grande evento aeronautico".