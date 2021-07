Preceduti dal rombo dei motori sono arrivati a vasto i motociclisti del Belgio in sella alle mitiche Harley Davidson. Ieri erano a Roma, in occasione del grande raduno per i 110 anni della casa motociclistica americani. A guidare questo gruppo di motociclisti in riva all'adriatico è stato Nicola Bevilacqua, che vive a Mons, dove suo padre era emigrato in cerca di lavoro.

Ora lui è il titolare di un negozio di Harley Davidson nella città belga e ha guidato questo gruppo di 45 motociclisti dopo la tappa romana. Sono arrivati in piazza Rossetti alle 14, sotto un sole cocente che non ha impedito loro di indossare i caratteristici giubbotti di pelle.

Tanti i modelli di moto presenti, guidati da uomini e donne, che hanno attirato l'attenzione delle persone presenti nel centro storico nonostante la calura. Ad accogliere Nicola e i suoi amici motociclisti il vicesindaco Vincenzo Sputore. Il tempo di sgranchirsi dopo il viaggio appena concluso e un brindisi in un bar del centro ha salutato il loro arrivo in città.

Per tutti gli appassionati delle due ruote e del mito americano questa sera il gruppo sarà davanti Palazzo d'Avalos a partire dalle 19. Domani sera in via Adriatica, alle 18.30 è stata organizzata una degustazione di olio, vino e dolci locali.