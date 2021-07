Si sono radunati domenica pomeriggio alle 16.00 davanti alla chiesa di San Lorenzo per un cammino comunitario alla volta della dalla fattoria sociale "Il Recinto di Michea" che ha promosso l'iniziativa insieme alla cooperativa "Voloentieri". "Solidali sulla via del tratturo" il tema, a piedi su un percorso che era l'antica via della transumanza, alla riscoperta di quei valori legati al territorio, vivendo nella nostra epoca come i pastori abruzzesi di un tempo, solo con i valori indispensabili.

Nel gruppo, composto anche da alcuni bambini, presenti anche cavalli e pecore. All'arrivo, dopo la celebrazione della santa messa da parte di Don Gianfranco Travaglini, è stata presentata la mostra-mercato organizzata con gli stand del Gas (gruppo di acquisto solidale), un gruppo di famiglie che da tempo si è associato per comprare prodotti a chilometri zero nel segno di un'economia sostenibile. Presenti anche i produttori locali, per la promozione di un consumo etico-sostenibile.

Presentate anche le attività della cooperativa Voloentieri: la filiera della lana, dalla tosatura alla tessitura e dei prodotti tipici della transumanza. Tramite le percore presenti nella fattoria, Don Gianfranco e gli operatori stanno sperimentando queste attività, per poter creare un ciclo di produzione.

Senza tralasciare l'aspetto turistico, il tratturo sta vivendo una fase di riscoperta e potrebbe generare opportunità significative per il territorio.