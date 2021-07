Roma 13-15 Giugno, piscina del Foro Italico, 50° Trofeo Settecolli-Internazionali di nuoto. Sono presenti circa 500 atleti in rappresentanza di 23 paesi tra cui, oltre all'Italia, l'Austria l'Australia, l'Azerbaijan, il Belgio, il Brasile, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda, il Kazakistan, il Mozambico, l'Olanda, il Portogallo, la Romania, la Russia, la Spagna, il Senegal, la Serbia, la Svezia, la Tunisia, l'Ucraina e gli USA. Molti i medagliati olimpici e mondiali presenti come l'olandese Ranomi Kromowidjojo oro olimpico a Londra 2012 nei 50 e 100 stile

libero, la francese Camille Muffat oro olimpico nei 400 stile libero e argento olimpico nei 200 stile libero a Londra,l'ungherese Lazlo Cseh bronzo olimpico nei 200 misti a Londra,il francese Camille Lacourt oro mondiale nei 100 dorso e argento mondiale nei 50 dorso a Shanghai 2011,il brasiliano Thiago Pereira argento olimpico nei 400 misti a Londra,il francese Florent Manaudou oro olimpico nei 50 stile libero a Londra,l'ungherese Daniel Gyurta oro olimpico nei 200 rana a Londra e tante altre stelle del nuoto straniero ed italiano.

Tra tutte queste stelle ha brillato anche la nostra Giulia che ha esordito con un ottimo argento nei 100 rana (1,08,51) dietro alla Guzzetti (1,08,12), un primo posto nella finale B nei 50 rana (32,32) e per concludere un bronzo nei 200 rana (2,27,02)prima si è piazzata la svedese Hostman (2,24,90) seconda la Celli (2,26,46) ,da notare che sia nei 100 ma soprattutto nei 200 ha migliorato il suo tempo ottenendo nei 200 rana il sesto tempo all time italiano.

Ora un piccolo break a casa prima di i partire la prossima settimana per i Giochi del Mediterraneo in turchia a Mersin dove, pronta per nuove sfide, difenderà ancora i colori italiani.

Laura Rinaldi