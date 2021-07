Presso la sala museale del castello di Monteodorisio, in occasione della chiusura dell’anno scolastico, alla presenza del Sindaco Ernesto Sciascia, del Dirigente Scolastico dott.ssa Letizia Daniele, delle Vice-Presidi Giovina Vennitti e Anna Delle Rose e di molti genitori, si è svolto un gioioso spettacolo, dal titolo “Grazie scuola!”, durante il quale i bambini di 5 anni della scuola d’infanzia di Monteodorisio hanno salutato la propria scuola e, per bene introdursi il prossimo anno nella scuola primaria, si sono cimentati in canti, balli e recite, trasmettendo emozioni a tutti i presenti.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno delle maestre di sezione: Angelica Scarpa, Deborah Cecchini, Eleonora Socci, Natalia Pagano, Ilde Volpi, Maria Stompanato e dell’insegnante di religione Lucia Desiati, le quali hanno preparato i bambini con grande entusiasmo e passione.

Lo spettacolo è servito a far riscoprire soprattutto alle famiglie quanto sia importante il ruolo della scuola dell’infanzia nell’offrire un tesoro davvero prezioso, autentico ponte di significative relazioni, che aiuta i bambini a crescere sul piano intellettuale, umano e morale.

Luigi Medea