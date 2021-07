Nel giro di 15 minuti dalla pubblicazione del comunicato congiunto, Alfredo Bontempo smentisce Davide D'Alessandro e Nicola Del Prete. "Non ho autorizzato la pubblicazione di nessun comunicato a mio nome", dice Bontempo riferendosi alla nota scritta inviata dai centristi agli organi d'informazione per dare un segnale d'apertura verso un possibile ingresso nel Partito democratico. "Per il momento - afferma l'ex segretario dell'Idv - voglio stare fuori dalla politica".