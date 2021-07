Giornata di gloria per il tennis vastese che, con la squadra della Promo Tennis, conquista l’accesso alla serie D. I tennisti vastesi, vincendo i quarti di finale del campionato di D1, conquistano l’accesso di diritto al campionato superiore. Ora la fase dei playoff proseguirà, proseguirà per assegnare la vittoria finale, ma quello che contava era arrivare tra le prime quattro squadre del torneo e arrivare in serie C. Le gare odierne, presso i campi “di casa”, della Promo Tennis non sono state affatto semplici. Di fronte c’era il Prati 37, squadra pescarese che ha dato filo da torcere agli atleti vastesi sin dalle prime battute.

Prima sfida di giornata quella tra Nicola Troiano e Stefano Di Matteo. Match durissimo per il maestro vastese, che alla fine è riuscito ad imporsi sull’avversario per 7-5/7-6. Poi è toccato a Stefano Santicchia affrontare Antonio Costantini. Per lui una missione relativamente più semplice e vittoria per 6-4/6-1. Battuta d’arresto per la Promo Tennis con la sconfitta del giovanissimo Giuseppe Checchia contro Berarducci, 6-2/6-4. Le speranze dei pescaresi erano affidate al doppio, con la coppia ospite Di Matteo-Berarducci opposta a Troiano-Santicchia. Il primo set è stato al cardiopalma, con i padroni di casa che hanno conquistato la vittoria al tie-break. Poi, nel secondo set, quando la serie C si faceva sempre più vicina, l’inerzia della partita è stata tutta a favore di Troiano e Santicchia, che hanno vinto facilmente per 6-1.

Grande festa in campo e tanta soddisfazione per il capitano della squadra vastese, Giuseppe D’Alessandro. “Sono davvero contento –ha detto D’Alessandro-. Credo sia un momento importante per il tennis vastese. Ora tutto questo non va lasciato cadere, ma su questa vittoria e sul campionato che verrà bisogna costruire un progetto. Io ne ho presentato già uno a chi di dovere, ora ognuno deve fare la sua parte. Questi ragazzi sono stati davvero bravi, meritano la giusta attenzione”.

Ora si tornerà in campo per le semifinali, con la Promo Tennis che vuole chiudere in bellezza un’annata già importante.