E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina in corso Mazzini, lungo l'asse viario principale di Vasto. Per cause che la polizia municipale sta accertando, si sono scontrate due auto. L'impatto è stato violento, rendendo necessario l'intervento di un ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.