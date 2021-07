Dura pochi giri il Gran Premio di Catalogna di Andrea Iannone. Il tracciato del Montmelò, dove l'anno scorso aveva vinto in Moto 2, si rivela fatale per lui come per molti altri piloti. Dopo la buona prestazione nelle prove ufficiali, dopo la partenza Iannone riesce a conquistare una posizione, piazzandosi 7°, davanti alle due Ducati ufficiali.

Poi, nel corso della gara, viene superato da Hayden. E' la curva numero 10 ad essere teatro di numerose cadute. Il primo è Alvaro Bautista, che finisce a terra e per poco non travolge Rossi e lo stesso Iannone.

Nel giro successivo finiscono fuori, sempre nello stesso punto, Pirro e Laverty (che tornano in pista) e De Puniet. Stessa sorte capita al pilota vastese che, mentre percorre in solitaria la curva, perde il controllo della sua Ducati Pramac e finisce nel ghiaione. Al rientro nei box l'amarezza è tanta, perchè poteva essere una gara in cui conquistare punti importanti nella rincorsa alla top ten della classifica mondiale.

Il Gran Premio di Catalogna va ad un perfetto Jorge Lorenzo, seguito da Pedrosa e Marquez. La prossima sarà una settimana di test importanti. Per Iannone e la Ducati sarà necessario lavorare sodo per potersi presentare all'appuntamento di Assen, il 29 giugno, nel miglior modo possibile.