Terza finale regionale vinta da una formazione giovanile della BCC San Gabriele volley. Le ragazze dell'under 13 hanno conquistato il titolo nella finale a 4 che si è disputata presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.

In campo, oltre alla formazione di casa, Antoniana Pescara, Città Sant'Angelo e Teate Volley. Le vastesi sono riuscite a vincere senza troppi affanni, anche perchè si tratta del gruppo che ha partecipato, e vinto, anche al campionato under 14.

Solo le chietine della Teate volley sono riuscite ad impensierire le giocatrici allenate da Maria Luisa Checchia insieme a Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio, anche se poi la vittoria per 2-0 (25-20/25-16) è arrivata comunque. Nelle altre sfide le avversarie non sono mai riuscite a fare più di 10 punti per set.

Si chiude quindi una stagione che alla BCC San Gabriele volley ha regalato tante soddisfazioni, a partire dalla salvezza in serie C, fino alla miriade di titoli provinciali e regional, culminato con il nono posto ottenuto dall'under 14 nelle finali nazionali.