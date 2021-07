Dal prossimo 21giugno Saga e Di Fonzo annunciano, per il secondo anno consecutivo, l’attivazione del collegamento bus tra Vasto e l’Aeroporto d’Abruzzo con fermata intermedia a Lanciano.



Dopo il riscontro favorevole dell’iniziativa intrapresa nel giugno 2012, anche quest’anno i passeggeri potranno effettuare la prenotazione tramite telefono o e-mail con indicazioni sul sito www.difonzobus.com.



Il servizio verrà effettuato nei giorni di venerdì e domenica in coincidenza con i voli Ryanair per Bergamo e altre destinazioni con l’aeroporto d’Abruzzo, in funzione delle esigenze espresse dall’utenza dell'area Sud Abruzzo-Molise.



Il presidente Mario Di Fonzo sottolinea come tale servizio, unitamente all’incremento dei collegamenti con Roma, rappresenti il contributo della società alle iniziative messe in campo dagli operatori locali per realizzare un concreto sviluppo del sistema turistico abruzzese. Inoltre il collegamento con l’aeroporto d’Abruzzo è fortemente richiesto da chi, per studio o lavoro, vive in altre regioni o all’estero e soprattutto d’estate fa ritorno nelle terre di origine.