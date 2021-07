Gran Premio di Catalogna, 6ª tappa del Motomondiale. Andrea Iannone, in sella alla Ducati del Team Pramac, in cerca di riscatto dopo un periodo certamente non positivo. E sono almeno 3 le notizie positive di questa calda giornata iberica. La notizia arriva al termine del Q1, quando Iannone riesce a conquistare l'accesso alle qualifiche insieme ai migliori. Era un po' che non succedeva, dopo che per molte gare, tra problemi fisici e tecnici, il pilota vastese non era riuscito a conquistare buone posizioni sulla griglia di partenza.

La seconda notizia, ancora più positiva, è l'8° posto da cui partirà nella gara di domani. Il pilota italiano ha piazzato il giro buono seguendo a distanza ravvicinata Daniel Pedrosa, che alla fine ha conquistato la pole position.

Terza notizia positiva è che Iannone è stato il secondo più veloce dei piloti in sella ad una Ducati, piazzandosi tra Hayden (5°) e Dovizioso (9°), che guidano moto ufficiali. Dopo il 10° posto conquistato all'esordio in Qatar, la qualifica del Montmelò è la migliore prova stagionale in qualifica, che lascia buone sensazioni per la gara di domani.

Griglia di partenza: Pedrosa, Crutchlow, Lorenzo, Bautista, Hayden, Marquez, Rossi, Iannone, Dovizioso, Bradl, Smith, Espargaro, De Puniet, Pirro, Barbera, Edwards, Abraham, Petrucci, Corti, Laverty, Hernandez, Staring, Pesek, Del Amor.