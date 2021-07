Continua il cammino della PromoTennis Vasto per la conquista della serie C. Dopo la prima vittoriosa fase del Campionato tennistico D1 maschile regionale e dopo la schiacciante vittoria negli ottavi di finale, gli atleti Vastesi saranno impegnati domenica 16 giugno alle ore 9:00 a disputare i quarti di finale contro il Prati 37 A, formazione Pescarese, presso gli impianti della A.P.D. PromoTennis Vasto.

La squadra vastese carica delle vittorie ottenute confida in una buona prestazione dei suoi atleti Nicola Troiano, Stefano Santicchia, Antonio Troiano e Giuseppe Checchia, e, anche se non sarà facile, spera di conquistare la semifinale e accedere di diritto alla serie C.

Capitano della squadra vastese Maestro Pino D’Alessandro, giudice arbitro Sig. Roberto Sboro.