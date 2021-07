E' un Settecolli dal bilancio assolutamente positivo quello della nuotatrice vastese Giulia De Ascentis. Dopo il secondo posto nei 100 rana, la giovane portacolori del Circolo Canottieri Aniene ha conquistato ancora un podio nei 200 rana. La De Ascentis, arrivata terza, ha lottato fino all'ultima bracciata con la connazionale Elisa Celli, che l'ha preceduta al tocco finale. Prima, con due secondi di vantaggio, la svedese Joline Hostman.

Il 2.27.02 di Giulia De Ascentis è lontano dal limite per la qualificazione ai Mondiali di Barcellona, ma la sua estate sarà comunque ricca di appuntamenti. Infatti sarà presente ai Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Mersin, in Turchia, dal 20 al 24 giugno alle Universiadi, dal 6 all11 luglio a Kazan, in Russia.

Due podi al Settecolli di Roma, manifestazione tra le più importanti nel panorama del nuoto internazionale, sono un risultato da incorniciare e da prendere come slancio per le competizioni estive, da cui potrebbero arrivare altre soddisfazioni per l'atleta vastese.