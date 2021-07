Se le fogne cedono nei giorni di pioggia allagando gli scantinati e causando danni, la società che gestisce il servizio idrico e il Comune devono risarcire i proprietari dei locali danneggiati. Lo stabilisce la sentenza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Vasto, Michelina Iannetta, ha condannato la Sasi (società abruzzese per i servizi idrici integrati) e il Comune, citati in giudizio dalla proprietaria dell'Hotel Dakar di Vasto Marina, Angela D'Addario, rappresentata dall'avvocato Remo Cordisco. La sentenza è del 12 giugno. I fatti risalgono al 2006.

La ricostruzione dei fatti - Sette anni fa, durante un temporale, la condotta sotterranea di contrada San Tommaso, nella parte meridionale della località balneare, si ruppe, allagando i locali interrati dell'albergo che si trova lungo la statale 16.

Vicino al Dakar, infatti, "è allocata - si legge nella sentenza - una conduttura idrica fognaria sotterranea, di proprietà del Comune di Vasto, che attende alla pubblica funzione di deflusso delle acque meteoriche urbane. La conduttura in questione, oramai non più idonea all'uso suo proprio, giace in stato di abbandono manutentivo sicché - in molteplici occasioni, e specie durante i nubifragi - si verificavano (in danno dei vari cantinati in questione) frequenti esondazioni di acque rinvenienti proprio dal collettore di fogna bianca, con conseguenti ed importanti allagamenti", che avevano "interessato in particolare i locali discoteca, lavanderia e deposito merci ubicati nel seminterrato dell'Hotel" e "avevano lasciato inequivocabili tracce sui muri ed avevano provocato danni al motore di una lavatrice ed a quelli dei frigoriferi del bar e della discoteca".

La sentenza - Il 12 giugno scorso, il giudice ha condannato sia la Sasi spa che il Comune, riconoscendo un diverso grado di responsabilità.

Accertato che, nel contratto di concessione alla Sasi della gestione dei servizi idrici, esiste una clausola che esonera il Comune di Vasto "da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi", il magistrato ha stabilito che la Sasi ("che ometteva di intervenire") deve risarcire i danni per complessivi 5mila 660 euro, mentre la stessa società che il Comune devono pagare le spese processuali, che ammontano in totale a 1578 euro.