E' una Giulia De Ascentis formato internazionale quella che sta scendendo in vasca nel Trofeo Settecolli di Roma, edizione numero 50 per il prestigioso trofeo internazionale, che richiama i big del nuoto per sfidarsi alla vigilia delle grandi competizioni dell'estate. Nella prima giornata di gara, la nuotatrice vastese ha conquistato un prestigioso secondo posto nei 100 rana, battuta di poco da Michela Guzzetti, del Centro Sportivo dell'esercito. Terza l'olandese Moniek Nijhuis.

Per Giulia De Ascentis è una medaglia d'argento sicuramente da incorniciare, in un 2013 che le sta regalando soddisfazioni a non finire. Oggi la nuotatrice che difende i colori del Circolo Canottieri Aniene, è arrivata prima nella finale B dei 50 rana. E domani, nella giornata conclusiva, scenderà in vasca nei 200 rana, di cui è campionessa italiana in carica e nei 200 misti.

Alla vigilia del Settecolli, intervistata da ZonaLocale, si era detta fiduciosa per questo importante appuntamento. Chissà che domani non arrivi qualche altra bella notizia dalla piscina del Foro Italico.