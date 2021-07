Giuseppe Soria è a San Felice Circeo, dove la Nazionale italiana di beach soccer si è radunata in vista del primo impegno di Euro Beach Soccer League, il torneo itinerante che mette in palio la qualificazione alla fase finale dell'Europeo che si disputerà in Spagna, a Torredembarra, in Catalogna, dall'8 all'11 agosto. Gli azzurri allenati da Massimiliano Esposito saranno in campo a Terracina a partire da oggi, 14 giugno, fino a domenica e affronteranno, nell’ordine Romania, Olanda e Ucraina, alle ore 18.00



Dopo questa tappa, che è la seconda di cinque, ma la prima per l'Italia, ce ne sarà un'altra per gli azzurri, dal 19 al 21 luglio in Olanda, contro i padroni casa, la Bielorussia e la Polonia. Il percorso della nostra rappresentativa è all’inizio, per qualificarsi gli azzurri devono aggiudicarsi una tappa, servono almeno 9 punti. Passano le prime otto.



“Non sono avversari facili - dice Soria - ma saremo spinti da una grande cornice di pubblico, a Terracina il beach soccer è seguitissimo, faremo di tutto per non deluderli”. Sarai tu il capitano? “Non lo so, l’allenatore fa girare la fascia ed è giusto così, averla ti responsabilizza e ti permette di dare di più, a me non serve, non importa, darò comunque il massimo, basta esserci, è un onore indossare ancora questa maglia". Quali sono i tuoi obiettivi con la Nazionale? "Voglio dare il mio contributo e aiutare i più giovani. Essere ancora qui ad una certa età non è semplice, anche perché i ragazzi corrono tanto, ma fortunatamente negli allenamenti me la sono cavata bene, riesco ancora a stargli dietro".

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul sito ufficiale della BSWW all'indirizzo www.beachsoccer.com.

L'attaccante vastese è reduce dalla vittoria della Coppa Italia con la sua squadra di club, la Sambenedettese, mentre sabato scorso, per il decimo anno consecutivo, è iniziata da Viareggio la Serie A di beach soccer, campionato itinerante che toccherà varie spiagge italiane fino alla finale del 4 agosto prevista a San Benedetto del Tronto.

Soria nella prima sfida di domenica 9 giugno, contro l’Alma Juventus Fano, ha messo a segno una doppietta, la gara si è chiusa con una rotonda vittoria dei marchigiani per 10-1. Sono 15 le formazioni che partecipano, suddivise in due gironi, uno di centro-sud e l'altro di centro-nord. Le rivali più ostiche, per i campioni in carica del Terracina sono Viareggio, Catania, Sambenedettese e Milano, che rientra dopo un anno di assenza.



La squadra di Soria è composta da giocatori importanti come Lucio e Bruno Novo, Franco Palma, Felice Pastore, William Carotenuto e il portiere Diego Ruspantini. Allenatore per la quinta stagione consecutiva è Di Lorenzo.



Il prossimo turno per i rossoblu, nel girone B con Friuli, Livorno, Mare di Roma, Alma Juventus Fano, Viareggio e Milano, è in programma a Lignano Sabbiadoro il 29 e 30 giugno.

Di seguito i gironi e il calendario del campionato di Serie A

Girone A - Centro Sud

Barletta Beach Soccer

Belpassese

Canalicchio Catania

Catania Beach Soccer

Italica Beach Soccer

Lamezia Terme Beach Soccer

Panarea Cartanzaro B.S.

Terracina Beach Soccer



Girone B - Centro Nord

Friuli Beach Soccer

Livorno Beach Soccer

Mare di Roma

Milano Beach Soccer

Alma Juventus Fano

Sambenedettese B.S.

Viareggio Beach Soccer



Il programma della Serie A

8-9 Giugno / Viareggio (Lu) - Girone B

22-23 Giugno / Terracina (Lt) - Girone A

29-30 Giugno / Lignano Sabbiadoro (Ud) - Girone B

6-7 Luglio / Catania - Girone A

12-14 Luglio / Montalto di Castro (Vt) - Girone B

26-28 Luglio / Paestum (Sa) - Girone A

1-4 Agosto / San Benedetto del Tronto (Ap) - Supercoppa / Finali Scudetto