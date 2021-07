Fabio Falcone e Mattia Pompei, frontman e chitarrista de La Differenza, sono pronti per scendere nuovamente in campo con la Nazionale Italiana Cantanti. L'appuntamento è per domenica 16 giugno a Cesenatico, presso il Centro Sportivo Peep Madonnina, nella sfida organizzata dai Nomadi, che nella città romagnola vivranno 3 giorni di feste, concerti e celebrazioni per i 50 anni di attività.

Sul rettangolo verde si sfideranno la Nazionale Italiana Cantanti e la formazione dei Nomadi, con tanti musicisti e amici della storica band italiana. L'incasso della partita verrà devoluto all'associazione "La Nuova famiglia Onlus" di Cesenatico.

Per Fabio e Mattia, che hanno saltato per motivi "logistici", la Partita del Cuore 2013, che si è giocata allo Juventus Stadium di Torino, l'occasione di tornare a vestire la maglia azzurra della Nazionale Cantanti insieme a tanti colleghi per un pomeriggio all'insegna del divertimento e della solidarietà.