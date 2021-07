“Continua l’impegno instancabile dell’amministrazione comunale di San Salvo per dotare tutte le scuole di propria competenza di strutture polifunzionali da adibire a palestre” lo ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Lippis annunciando i prossimi interventi in programma a San Salvo Marina.



Il Presidente del Consiglio dei ministri ha di recente pubblicato il decreto che consente di attingere al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva. Il Comune di San Salvo ha presentato il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, per la realizzazione di una palestra polifunzionale, adeguamento e messa a norma della palestra esistente nella scuola elementare rione marina.

L’importo complessivo dell’opera è di 868mila euro dei quali 560mila e 400 reperiti con il contributo da chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la restante somma di 30mila e 600 euro da finanziare con fondi di bilancio comunale. Provvedimento approvato con apposita delibera dalla Giunta municipale. Responsabile unico del procedimento dell’opera è l’ing. Franco Masciulli.