Sabato 15 giugno, alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello, si terrà un consiglio comunale, aperto a tutta la cittadinanza, per premiare le società sportive locali per gli eccellenti risultati ottenuti durante la stagione sportiva 2012 – 2013.

La Virtus Cupello, che dopo i play – off con il Francavilla, si è aggiudicata la meritata vittoria conquistando la promozione nel campionato di Eccellenza, lo United Cupello che è stata promossa a pieni voti per il prossimo campionato di Prima Categoria, così come il Real Montalfano che passa in Seconda Categoria per la stagione sportiva 2012 – 2013, e la Volley Cupello che ha giocato diversi campionati con le varie categorie: seconda divisione femminile che ha disputato i play – off con il Francavilla ai quarti di finale, la terza divisione femminile arrivata in semifinale, e le categorie Under 12 prima in classifica con la S. Gabriele Vasto, Under 13 e Under 14.

Il Sindaco Angelo Pollutri, da sempre appassionato sostenitore dei giovani sportivi del territorio, afferma che le amministrazioni comunali devono impegnarsi in prima persona per garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sportive del territorio amministrato, in quanto ciò garantisce, oltre alla crescita positiva degli atleti, anche un motivo di orgoglio dell’appartenenza alla propria comunità, senza dimenticare che lo sport è il mezzo per eccellenza che genera aggregazione e socializzazione.

Moderatori della manifestazione saranno il giornalista Sergio Mancini e l’opinionista Gianfraco Semproni, della trasmissione a Muso Duro dell’emittente televisiva Telemax.