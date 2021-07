Si terrà a Vasto, il 21 giugno prossimo alle ore 18 presso la sala conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso il convegno dal titolo: "Il lavoro prima di tutto" organizzato dalla federazione di Chieti di Sinistra Ecologia e Libertà.



L'incontro è il primo di una serie di incontri in provincia per elaborare idee e proposte per il nostro territorio che aiutino a dare risposte concrete per uscire da questa drammatica crisi economica.

All'incontro parteciperanno amministratori locali, forze sindacali, associazioni nonchè l'on. Titti Di Salvo - vice presidente gruppo Sel alla Camera e componente commissione Lavoro, Giuseppe Rucci - segretario provinciale Filctem-Cgil e Alessandro Cianci - coordinatore provinciale Sel.