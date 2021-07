Tradizione, cultura, ambiente, solidarietà. Sono gli ingredienti dell'iniziativa promossa dalla fattoria sociale "Il Recinto di Michea" e dalla cooperativa "Voloentieri", "Solidali sulla via del tratturo". Un percorso a piedi, lungo l'antica via della transumanza, alla riscoperta di quei valori legati al territorio.

L'appuntamento sarà alle 16, presso la chiesetta tratturale di San Lorenzo, il cui restaturo è ormai in dirittura d'arrivo. Questa costruzione è la testimonianza degli insediamenti che nei secoli scorsi nascevano lungo i tratturi percorsi dai pastori con i loro greggi. Da lì si andrà a piedi verso la fattoria sociale "Il Recinto di Michea", il località Colle delle Mandorle (clicca qui). Ci saranno don Gianfranco Travaglini e i ragazzi che ogni giorno operano in questo luogo.

All'arrivo in fattoria ci sarà la mostra-mercato organizzata con gli stand del Gas (gruppo di acquisto solidale), un gruppo di famiglie che da diverso tempo si è associato per comprare prodotti a chilometri zero nel segno di un'economia sostenibile. Saranno presenti anche i produttori locali, per la promozione di un consumo etico-sostenibile.

Spazio poi alla presentazione delle attività della cooperativa Voloentieri: la filiera della lana, dalla tosatura alla tessitura e dei prodotti tipici della transumanza. Proprio nella fattoria di Colle delle Mandorle è presente un piccolo gregge di pecore. Don Gianfranco e gli operatori stanno sperimentando queste attività, per poter creare un ciclo di produzione che possa diventare positivo per i ragazzi che nel Recinto di Michea trovano un luogo accogliente e dove poter trovare realizzazione.

Sarà anche un momento per la crscita culturale, dopo la mostra presentata dal Cai il mese scorso. Il tratturo sta vivendo una fase di riscoperta, alla ricerca delle antiche tradizioni che possono generare opportunità significative dal punto di vista turistico ed economico in modo sostenibile.