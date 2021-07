Salta la Notte Tricolore:

La Notte Tricolore non si farà. Era una voce che circolava già da diversi giorni. Oggi la conferma ufficiale è arrivata durante la conferenza stampa in cui il sindaco, Luciano Lapenna, e gli assessori al Turismo e al Commercio, Vincenzo Sputore e Lina Marchesani, hanno presentato il calendario delle manifestazioni di giugno e Brodetto & Sapori, l'evento dedicato al piatto tipico della cucina vastese.

Rimane confermato il Vasto Air Show, l'evento in cui si esibiranno le Frecce Tricolori. Ma la Notte Tricolore, annunciata dal consorzio Vasto in centro su un'idea del Comune per sabato 22 giugno, è saltata "per ragioni di ordine e di sicurezza legate al notevole afflusso di persone", afferma Lapenna. Sono attese 70mila presenze. "Tra l'altro, non abbiamo ancora disponibile il turno di notte della polizia municipale ed era impossibile per le forze di pubblica sicurezza stare dietro a tutte le manifestazioni che si terranno durante quel week end a Vasto e San Salvo".

Per sabato 22 giugno rimane l'apertura straordinaria serale dei negozi, ma non è previsto nessun prolungamento degli orari per l'intrattenimento all'aperto: in base alle regole vigenti, i locali del centro dovranno stoppare la musica all'una di notte, quelli della riviera alle 3.

Invariato, invece, il programma del Vasto Air Show, a partire dall'esibizione delle Frecce Tricolori.