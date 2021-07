A soli 11 anni è già una campionessa nella ginnastica ritmica. Valeria Lombardi domani scenderà in pedana nel Torneo Internazionale che si svolgerà a Spoleto, dopo i successi ottenuti durante la stagione agonistica. La giovanissima atleta vastese da due anni è tesserata per la A.S.D. Armony di Ortona, diretta da Daniela Valentinetti. La sua attività è iniziata con la danza classica, quando aveva solo 4 anni e mezzo. A farla innamorare della ginnastica fu un’esibizione dell’Armonia di Chieti, nelle cui fila c’era Fabrizia D’Ottavio. Da allora Valeria si dedica unicamente alla ginnastica. Prima a Vasto, dove la Valentinetti curava i corsi, poi, da un paio d’anni, direttamente ad Ortona, dove, accompagnata dalla mamma, si reca per allenarsi. Il 2013 è stato entusiasmante, come spiega la Valentinetti, che da quest’anno è anche direttore tecnico regionale della Federazione Ginnastica Italiana. “I progressi di Valeria sono evidenti. In due anni è passata dai campionati promozionali CSAIN alla medaglia di bronzo alla palla ottenuta ai campionati di specialità Confsport dello scorso anno”. La squadra ortonese ha così partecipato al Campionato di serie C della Federazione, ottenendo la qualificazione agli interregionali di Viareggio.

Valeria Lombardi ha poi partecipato insieme alle altre ragazze della Armony al Campionato Nazionale Gold, serie superiore della Confsport, conquistando la medaglia d'oro al corpo libero e di bronzo al nastro. Altre 4 medaglie d'oro sono arrivate dalle sue compagne di squadra. Risultati eccellenti quella della giovanissima ginnasta vastese, che domani cercherà di conquistare nuove vittorie in una competizione prestigiosa. Una passione, quella per la ginnastica ritmica, che in casa condivide con la sorella Martina che, dopo tanti anni di danza e ginnastica, quest'anno ha ottenuto il diploma di Tecnico ai corsi federali. Così, anche quando non ci sono gli allenamenti a Ortona, in casa Lombardi è la ginnastica a farla da padrone.

"Sono contentissima del lavoro svolto quest'anno dalle mie ragazze - commenta Daniela Valentinetti-, sempre puntuali e costanti, nonostante gli impegni scolastici. Quest'anno l'Armony ha potenziato il corpo insegnante con le nuove istruttrici diplomate. Abbiamo preso anche dei contatti per poter riportare da settembre un corso di ginnastica ritmica a Vasto". Oggi, oltre che dalla stessa Daniela Valentinetti, le giovani atlete sono seguite da Martina Lombardi, Lorena Di Nunzio, Simona Iannucci e Daniela Colaluce. "

Dal 30 giugno al 6 luglio Valeria Lombardi sarà a Pescara per un campus organizzato dalla federazione per le ragazze nate tra il 2001 e il 2003. Un'occasione per potersi allenare con i migliori tecnici della ginnastica e per poter mettere in evidenza le proprie qualità visto che nello staff tecnico ci sarà l'allenatrice dell'Armonia Chieti, squadra ai massimi livelli internazionali.

E' un percorso in continua ascesa quello di Valeria, con i risultati che premiano il suo impegno negli allenamenti e i sacrifici per gli spostamenti che la portano 3 volte a settimana a Ortona. Il sogno, come per ogni ragazzina che pratica questo sport, è quello di poter arrivare a gareggiare nelle Olimpiadi. Ovviamente un passo alla volta e senza bruciare le tappe, ma continuando ad allenarsi, gareggiare e, soprattutto, vincere. Già da domani a Spoleto, quando saranno in tanti a fare il tifo per questo talento dello sport vastese.