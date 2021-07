Il "Treno della Pace" ha accompagnato il viaggio degli alunni delle classi quinte della scuola primaria Peluzzo nello spettacolo di fine anno. La rappresentazione, curata dalle insegnanti, ha catalizzato l'attenzione sui diritti dell'infanzia, facendo una riflessione sui principali temi disciplinati dalla convenzione dell'Onu.

E così, nell'auditorium del Liceo artistico di Vasto, davanti ad un numeroso e attento pubblico di amici e parenti, i piccoli attori sono stati i protagonisti di una storia fatta da recitazione, danza e musica. "Hanno ragione i bambini" era il titolo dello spettacolo in cui, attraverso la finzione scenica del Treno della Pace i bambini hanno proposti un spettacolo per conoscere i loro diritti e aiutare gli altri.

Al termine della rappresentazione è stato commosso il saluto alle maestre di ragazzi che terminano, dopo 5 anni, l'esperienza della scuola primaria per passare al successivo ciclo di istruzione. Uno striscione con la scritta "1000 volte grazie" e le magliette con la foto e le firme di tutti i ragazzi sono stati il dono per le insegnanti che in questi anni hanno curato la loro formazione.

foto di Ludovica Meo