"C'è stata una carenza di organizzazione". Antonio Del Casale non usa giri di parole. E' contrariato il segretario del Partito democratico di Vasto dopo aver appreso la notizia dell'annullamento della Notte Tricolore, annunciata per il 22 giugno. Il Vasto Air Show e, al suo interno, l'esibizione delle Frecce Tricolori si faranno, ma salta l'appuntamento con la prima no-stop del divertimento notturno.

"Mi dispiace per questo annullamento, sono amareggiato", commenta Del Casale. "La Notte Tricolore sarebbe stata una festa cittadina, l'apertura ufficiale della stagione estiva. E' vero che in quel week-end le manifestazioni saranno molte e questo può creare problemi di ordine pubblico, causate da direttive che vengono da livelli più alti rispetto all'amministrazione comunale, ma è chiaro che, in occasione di un evento di questa portata, c'è stata una grave carenza organizzativa".

Non ci sarà neanche il prolungamento degli orari notturni. Stop alla musica all'aperto all'una nel centro storico e alle tre a Vasto Marina, in linea con l'ordinanza estiva dello scorso anno, reiterata anche nella stagione turistica 2013. "All'una - afferma il segretario del Pd - è troppo presto per una serata del genere, nella città antica si poteva fare almeno un'ora in più. Ma soprattutto è inaccettabile che non sia stato ancora istituito il turno di notte della polizia municipale: ogni anno è sempre lo stesso problema. Una città che vuol fare del turismo uno dei suoi settori economici principali non può rimanere a giugno senza vigilanza notturna".