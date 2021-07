Dal Belgio in Italia. Prima a Roma e poi a Vasto. Due tappe al centro dello Stivale per il raduno delle mitiche Harley-Davidson, il sogno di tutti gli appassionati di moto.

"Lunedì 50 motociclisti partiti da Mons, in Belgio, per il motoraduno di Roma, viaggeranno dalla capitale a Vasto su iniziativa di Nicola Bevilacqua, un nostro concittadino residente in Belgio", annuncia il vice sindaco, Vincenzo Sputore. "Il loro arrivo è previsto lunedì tra le 12 e le 12.30 al casello di Vasto Nord. E' lì che andremo ad aspettarli. Poi faranno tappa in piazza Rossetti, dove per qualche minuto esporranno le loro moto lungo l'anello perimetrale, quindi andranno a pranzo prima di compiere giri turistici lungo la nostra costa. Martedì degusteranno vino e olio tipici vastesi".